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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Келлог: украинские дроны — пример для оборонной промышленности мира

Украинские дроны поражают инновационностью и быстротой развития — Келлог уже призвал последовать примеру оборонной промышленности Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Келлог

Келлог / © Associated Press

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог рассказал, что побывал на нескольких оборонных объектах Украины вместе с украинскими чиновниками.

Об этом он написал на официальной странице в сети Х после ознакомления с украинскими образцами БПЛА.

"Я собственными глазами увидел, как создают и разрабатывают украинские беспилотники. Это невероятная инновация — особенно в сфере дронов. В этой новой эпохе и типе войны именно они являются лидерами. Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляет. Нашей оборонной промышленности следует последовать их примеру и адаптироваться", — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине.

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