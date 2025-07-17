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Келлог: украинские дроны — пример для оборонной промышленности мира
Украинские дроны поражают инновационностью и быстротой развития — Келлог уже призвал последовать примеру оборонной промышленности Украины.
Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог рассказал, что побывал на нескольких оборонных объектах Украины вместе с украинскими чиновниками.
Об этом он написал на официальной странице в сети Х после ознакомления с украинскими образцами БПЛА.
"Я собственными глазами увидел, как создают и разрабатывают украинские беспилотники. Это невероятная инновация — особенно в сфере дронов. В этой новой эпохе и типе войны именно они являются лидерами. Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляет. Нашей оборонной промышленности следует последовать их примеру и адаптироваться", — заявил он.
Ранее сообщалось о том, что Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине.