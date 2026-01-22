Келлог в Давосе надеется, что войну РФ против Украины остановят до лета

Кот Келлог / © скриншот с видео

Бывший спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог выразил надежду, что к лету война, которую РФ ведет против Украины, будет остановлена.

Об этом он сказал во время дискуссии "Украина: будущее на передовой" на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Укринформ .

По словам Келлога, Россия не побеждает в войне, а президент РФ Владимир Путин оценивает свои успехи в метрах, а не в милях. Также генерал предположил, что российский лидер пытается найти выход из ситуации, понимая, что не сможет одержать победу.

В то же время, Келлог обратил внимание на сложные зимние условия для Украины, но подчеркнул: если Киев пройдет январь и февраль и войдет в март и апрель, то преимущество, по его мнению, будет на стороне Украины, а не РФ.

Келлог также заявил о значительных потерях российской армии, отметив, что передовые подразделения РФ были разгромлены, а Россия потеряла более двадцати генералов.

Эксспецпосланник США выразил надежду на «хороший результат», поскольку, по его словам, стороны могут приближаться к финальным этапам мирных переговоров.

По его убеждению, главным препятствием для завершения войны является не Украина, а Путин, который, как считает Келлог, не может отступить, потому что это будет означать признание поражения. Генерал также добавил, что территории, которые РФ смогла захватить, минимальны.

После прекращения войны, по словам Келлога, можно будет перейти к восстановлению Украины, а мир, по его мнению, может наступить уже этим летом.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Давосе высказался об Украине. По его словам, Штаты активно работают над окончанием российско-украинской войны, однако Европа и НАТО должны присоединиться.

Ранее Трамп анонсировал разговор с Зеленским. В то же время он упомянул и Путина.