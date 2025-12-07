Келлог заявил, что соглашение по Украине выходит на финишную прямую

Кит Келлог / © скриншот с видео

В вопросе мирного соглашения между Украиной и Россией остались «самые тяжелые 10 метров», в частности, решение вопроса территорий и принадлежности Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана специальный представитель президента США Кит Келлог, пишет «Зеркало недели».

«Если вы военный, особенно наземных сил, морпехов или пехотинец, то понимаете, что последние 10 метров до цели всегда проявляется настоящее трение войны. Я считаю, что мы на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, думаю, осталось всего несколько вопросов, и они больше касаются территории», — сказал он.

Келлог отметил, что преимущественно речь идет о контроле над Донецкой областью Украины, а также Луганской, Херсонской и Запорожской и Запорожской атомной электростанцией.

«Если мы решим эти два вопроса, думаю, остальные уладятся достаточно хорошо», — добавил представитель США.

Что известно о мирном плане США

Первый вариант плана мира, предложенный США, состоял из 28 пунктов. Один из главных пунктов касался территорий и предполагал, что Крым, а также Луганскую и Донецкую области признают де-факто российскими.

Украина, США и европейские партнеры 23 ноября в швейцарской Женеве приступили к серии переговоров. После этого американский план сократили от 28 пунктов до 19, учитывая позицию Украины.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в документе сохранили пункты о необходимости уволить гражданских и военнопленных по формуле «всех на всех» и вернуть похищенных Россией украинских детей.