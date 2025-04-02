Келлог заявил о близости перемирия в Украине и назвал его последствия

Спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог / © Associated Press

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Война в Украине находится на пороге прекращения огня , но обе стороны должны пойти на уступки.

Об этом заявил спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News .

«Я верю, что мы близки к прекращению огня, но обеим сторонам нужно пойти на уступки, ни одна сторона не получит всего, что хочет. Поэтому нужно будет найти компромиссное решение», - сказал он.

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Спецпосланник американского президента отметил, что Дональд Трамп разочарован Зеленским и Путиным, но заверил, что ему удастся в ближайшее время достичь всеобъемлющего 30-дневного перемирия, то есть прекращения огня в воздухе, море и суше.

«Как только вы его добьетесь, будете очень сложно снова начать войну. Нам следует согласовать условия. Этого хотят и россияне и украинцы, нужно их объединить», — заверил он.

Кит Келлог добавил, что все еще остаются средства экономического давления на Россию, в частности о конфискации замороженных российских активов и блокировании в Балтийском море теневого флота, перевозящего нелегальную российскую нефть по всему миру.

По его словам, министр финансов США Скотт Бессент оценивает эффективность примененных против России санкций на 6 по 10-балльной шкале.

Напомним, военный аналитик британского издания Sky News Майкл Кларк считает, что США все еще имеют возможность навредить государству-агрессору экономически.