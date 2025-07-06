Келлог заявил о готовности Трампа к сотрудничеству с Зеленским

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на высокую оценку украинского президента Владимира Зеленского его недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом. Он заверил, что американский президент готов к сотрудничеству.

Американский чиновник опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором Зеленский говорит о «лучшем разговоре за все время», который у него состоялся с хозяином Белого дома.

«Хорошо. Это классический DJT [Дональд Трамп]. Президент США всегда готов к сотрудничеству», — прокомментировал Кит Келлог похвалу Зеленского.

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Он также поблагодарил украинского президента за соболезнования по поводу «ужасной потери жизней во время наводнения в Техасе, особенно молодежи».

«Оба президента признают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие является ключевой частью лидерства», — подчеркнул Кит Келлог.

Напомним, после телефонного разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет получать американскую военную помощь,поскольку российский президент Владимир Путин «хочет продолжать убивать людей».