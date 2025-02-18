Келлога не было на переговорах в Саудовской Аравии: Портников объяснил, о чем это свидетельствует

На переговорах в Саудовской Аравии спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога не было. Этот факт может свидетельствовать о том, что Келлога используют для успокоения Украины и Европы, а Путин может диктовать определенные условия Трампа.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

Как отметил журналист, Келлог сегодня прибыл в Брюссель, где встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой. Вчера оба чиновника были на экстренном саммите в Елисейском дворце, где обсуждался вопрос, каким образом странам выработать собственную позицию в условиях, когда Трамп фактически игнорирует европейское видение окончания войны, а требует от Европы гарантий безопасности для Украины. После Брюсселя Келлог должен встретиться с Анджеем Дудой в Варшаве.

"Тот факт, что представитель Трампа не присутствует на важнейшей части своей миссии — переговорах с россиянами — может свидетельствовать о том, что Келлог используется как человек для успокоения европейцев и украинцев. И то, что Путин может диктовать Трампу, каким должно быть положение вещей с точки зрения подбора переговорщиков на встречах".

Ведь известно, добавляет он, что к позиции Келлога по поводу завершения российско-украинской войны в Кремле относятся без симпатии.