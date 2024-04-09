Кэмерон обсудил с Трампом задержку помощи Украине, он также планирует встречу с Конгрессом

Дэвид Кэмерон провел переговоры с Дональдом Трампом на фоне попыток усилить поддержку Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде на фоне попыток усилить поддержку Украины и продвижение нового пакета помощи, который задерживается в Конгрессе.
Об этом сообщает The Guardian.
"Перед своим визитом в Вашингтон министр иностранных дел сегодня встретится с бывшим президентом Трампом во Флориде. Встреча министров с оппозиционными кандидатами является стандартной практикой в рамках их обычного международного взаимодействия", — сказал спикер МИД Британии.
Дискуссия Кэмерона с Трампом касалась Украины, войны в Газе и будущего НАТО.
Дональд Трамп неоднократно выражал опасения относительно помощи Украине и подвергал сомнению приверженность Америки НАТО.
"Во время своего визита в Вашингтон Дэвид Кэмерон предупредит, что успех Киева в разгроме России жизненно важен для американской и европейской безопасности, поскольку он призывает законодателей одобрить срочную дальнейшую помощь для страны", — пишет издание.
Кэмерон проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и лидером республиканцев в Сенате Митчем МакКоннелом.
Глава МИД Британии также надеется встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Встреча с президентом США Джо Байденом не запланирована.
Дэвид Кэмерон будет добиваться предоставления Украине ресурсов, необходимых для "перехода в наступление" в 2025 году и призвать лидеров Конгресса "изменить нарратив" по поддержке Киева, заявили в МИД Британии.
"Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности. Это покажет, что границы имеют значение, что агрессия не приносит денег и что такие страны, как Украина, свободны выбирать свое будущее", — сказал Кэмерон перед своей поездкой в США .
Напомним, в США назвали условия вступления Украины в НАТО.
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