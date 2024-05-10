Кэмерон назвал страны, которые хотят взорвать устоявшийся мировой строй

Странам-союзникам по НАТО следует увеличить расходы на оборону. Ведь сдержанность Запада только стимулирует агрессоров, в частности Россию, к эскалации.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в Национальном центре кибербезопасности, сообщает "Радио Свобода" и Politico.

По его словам, мир не усвоил уроки, которые принесла Россия в войне в Украине. В то же время колебания и осторожность вдохновляют авторитарные режимы и правителей к дальнейшей агрессии. Именно поэтому, отмечает британский премьер, "нужно принять более жесткую позицию для более жесткого мира".

"Этот мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно – не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", — подчеркнул Кэмерон.

Он призвал страны Североатлантического союза выполнить свои обязательства по увеличению расходов на обороны до 2% от ВВП, но также увеличить этот порог. По его словам, Лондон планирует достичь этого показателя к 2030 году.

"До грядущего саммита НАТО все союзники должны выполнить свое обещание, данное в Уэльсе 2014 года, поднять расходы на оборону до 2%. И мы также должны быстро установить 2,5% как новый ориентир для всех союзников по НАТО", — заявил он.

Британский министр выразил мнение, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея объединились с целью взорвать устоявшийся мировой строй.

"Если мы будем сомневаться, наши противники напишут наше будущее за нас. Поэтому нам нужно проявить мужество", подчеркнул Кэмерон.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб назвал единственный путь к миру в Украине. По его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

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