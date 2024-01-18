Кэмерон считает, что Путин играет роль Гитлера: "Мы должны противостоять злу"

Кэмерон сравнил настоящее с событиями перед Второй мировой войной.

Нынешняя ситуация напоминает события 30-х годов, а российский диктатор Владимир Путин играет роль Адольфа Гитлера. Для российского диктатора война в Украине остается "абсолютным приоритетом номер один".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в подкасте Politico.

Он назвал происходящее в Украине вызовом для нынешнего поколения. Кэмерон сравнил настоящее с событиями перед Второй мировой войной, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером в Европе в 1930-х годах, мы не должны успокаивать Путина. Мы должны противостоять злу, представляющему его вторжение", — подчеркнул глава МИД Британии.

Следует отметить, что заявление британского министра прозвучало на фоне того, как Запад пытается обеспечить Украину высокотехническим оружием, чтобы отразить российское вторжение, а также готовится к возможному возвращению скептика НАТО Дональда Трампа в Белый дом.

"Единственное, что мы можем сделать — это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", — заявил Кэмерон.

Напомним, ранее Дэвид Кэмерон сравнил современную Россию с нацистской Германией. Также, по его словам, современная Россия несет угрозу не только Европе, но и Соединенным Штатам.

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