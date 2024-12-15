Кибератака на посла Украины в США: Маркарова обнародовала детали инцидента

Посол Украины в США Оксана Маркарова стала жертвой пранкеров, они выдавали себя за американских чиновников и совершали атаки на нее.

Об инциденте она рассказала на своей странице в Facebook.

Оксана Маркарова отметила, что киберзлоумышленники делали вид, что используют секретный телефон.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-нибудь секретного телефона)", — рассказала она .

По ее словам, для контактов с партнерами она использует только проверенные каналы связи, поэтому подобные атаки были немедленно зафиксированы и правоохранители были проинформированы.

Напомним, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они выдавали себя за французского экономиста Жака Аттали, и Джонсон, не подозревая оснований, откровенно общался с ними по телефону.

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