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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3053
Время на прочтение
1 мин

Кибератака на дополнение "Воздушная тревога" и победа пророссийской кандидатки на выборах президента Болгарии: главные новости ночи 2 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 ноября 2026 года:

  • В Киеве опровергли радиационную угрозу: КГГА объяснила ситуацию с оповещением Читать далее –>

  • Воздушная тревога возобновляет работу после кибератаки: какие функции уже доступны Читать далее –>

  • В России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе Читать далее –>

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