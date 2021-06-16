Кибератаки РФ, принудительная посадка Ryanair в Минске и украинский вопрос: ключевые темы саммита Байден-Путин

Начало саммита запланировано на 14:00 (по Киеву).

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин сегодня, 16 июня, встречаются в швейцарской Женеве. Встретиться с Путиным Байден предложил сам — на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

Хотя на саммите НАТО Байден успел заявить, что США не ищут конфликта с РФ, американский лидер ясно даст Путину понять, что есть красные линии. И одна из них — это суверенитет и территориальная целостность Украины. Ну а топ-тема встречи двух мировых лидеров — это кибератаки со стороны России.

Среди тем обсуждения у президентов РФ и США в частности будут: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе. По словам пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, лидеры США и России также планируют обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

ТСН.ua

Последний раз они виделись 10 лет назад в Москве, когда Байден был вице-президентом США, а Путин — премьером России. Тогда Байден сказал, что у Путина "нет души". А еще через 10 лет, уже став президентом США, — что Путин "убийца". В то же время на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Джо Байден не стал повторять слова про "убийцу" в адрес российского лидера.

Напомним, ТСН.ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам. Читайте об этом по ссылке.

Новости мира: чего ожидать от переговоров Байдена и Путина в Женеве

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