"Киев — это Русь, а не Россия": Дуда заговорил о новом "железном занавесе", потому что РФ — это бедность и рабство

Польский лидер Анджей Дуда 2 февраля во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заговорил о новом "железном занавесе" между Западом и Россией. Дуда подчеркнул, что Путин пытается распространить "русский мир", а это — бедность, рабство и страдания.

Об этом пишет wprost.pl.

Президент Польши подчеркнул, что он убежден, что "железный занавес" вернется. Он сказал, что Путин сейчас пытается распространить в мире "русский мир", а это – бедность, рабство и страдания.

"Если мне придется иметь дело с агрессивным государством на моей восточной границе, которое хочет убивать своих соседей, хочет забрать их землю, хочет забрать их свободу – тогда я готов построить железный занавес вплоть до облаков, только чтобы они держались от нас подальше, и только чтобы они не могли его пересечь. Чтобы мы могли жить в мире, как мы хотим", — сказал Дуда.

Польский президент также подчеркнул, что Путин восстановил российский имперализм и подделывает историю. Он пояснил, что РФ заявляет, что якобы Киев – это "российский город", забывая, что столица Украины была центром средневекового государства – Киевская Русь и РФ к ней не имеет никакого отношения.

"Исторически Киев был Русью. Русь – это не Россия. И об этом стоит помнить. Поляки это очень хорошо знают из истории – все, кто усердно изучал историю, все, кто глубоко изучал средневековую историю, – что была Красная Русь, Киевская Русь и другие образования", — подчеркнул Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Латвию рассказал, что посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

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