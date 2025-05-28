Киев хочет мира - Мерц заявил о готовности к техническим переговорам с Россией

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. / © Associated Press

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Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев уже несколько недель готов к немедленному и безусловному прекращению огня.

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции.

"Сегодня мы интенсивно обсуждали, как усилить дипломатические усилия для достижения прекращения огня", - отметил Мерц.

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По его словам, украинская сторона "четко дала понять: никто не стремится к миру больше, чем Украина".

Он подчеркнул, что Украина не только готова к прекращению огня, но и к следующему этапу – техническим переговорам с Россией, независимо от места их проведения. "То ли в Ватикане, в Женеве, или, возможно, в каком-то другом месте - неважно", - сказал Мерц.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности к участию в трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, речь идет не о растянутых во времени переговорах, а об одновременных переговорах в одном пространстве.

Между тем министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал требования "должны быть удовлетворены" РФ. Политик повторил нарративы Кремля относительно безъядерного и нейтрального статуса Украины.

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