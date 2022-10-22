"Киев и НАТО обязательно подготовят провокацию": какие дезинформации распространяла российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации информирует, что в течение 21 октября 2022 года оккупанты распространили очередь порцию дезинформации и манипуляций.

Об этом ЦПЗ сообщает в сообщении в Telegram-канале.

Дезинформацию

Во время демонстрации белорусских дронов диктатору Беларуси Александру Лукашенко он заявил: «нежелательно, конечно, чтобы наши образцы техники воевали в Украине: все-таки свои люди».

Манипуляцию

Луганский коллаборант Р. Мельник заявил, что «любая международная миссия, инициированная Киевом на Каховскую ГЭС, будет заведомо необъективной и политизированной, а Киев и НАТО обязательно подготовят провокацию, если на Каховскую ГЭС будет направлена международная миссия».

Дезинформацию

Несмотря на сообщение главы энергетического агентства, что «Россия навсегда потеряла основной для себя европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи», российские СМИ заявляют, что Россия реализует несколько проектов по переориентации экспорта энергоресурсов на Восток, которые заменят утраченные рынки.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские захватчики пытаются запугать жителей Херсонщины, распространяя сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

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