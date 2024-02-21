Киев и Варшава провели переговоры по ситуации с зерном на границе: подробности

На встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

В Брюсселе 20 февраля состоялась встреча координационной группы по украинскому экспорту, в ходе которой Украина и Польша продолжили искать понимания по экспорту украинской агропродукции.

Об этом 21 февраля рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

По его словам, польская сторона заверила, что новый инцидент с рассыпавшимся зерном уже расследуется.

"Радует, что все-таки реакция польских властей на эти инциденты есть. С другой стороны, к сожалению, такие инциденты сильно повышают градус эмоций не только в пограничных пунктах, но и всего украинского общества", – отметил он.

Переговоры в целом по поводу дальнейших условий экспорта украинской агропродукции Дмитрасевич назвал "непростыми".

Заместитель министра аграрной политики рассказал, что польская сторона озвучила требования протестующих фермеров, которые настаивают на ограничениях для украинской агропродукции и смягчении требований Европейского зеленого курса, и в этих пожеланиях прочитывалось также требование относительно дотаций для польских фермеров.

"Это в принципе понятные требования относительно Зеленого курса и дотаций на него для фермеров не только Польши, но и Брюсселя, Германии, Парижа – в целом Европы. Однако, по-моему, именно в ситуации с Польшей требования к Украине весьма политизированы. Ведь нужно понимать: уже год экспорт по семи категориям продуктов из Украины в Польшу практически не осуществляется, есть транзит", – отметил замминистра.

Напомним, ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что большинство украинского зерна (90%) идет через "украинский коридор" по морю, а часть попадает в Польшу в опломбированных вагонах, что делает невозможным попадание этого зерна на рынок Польши.

Граница с Польшей: последние новости

По состоянию на 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с украинской стороны — это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец". Детальнее о ситуации на польско-украинской границе читайте в материале ТСН.ua.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор с министрами, военными и силовиками, на котором говорилось о блокировании на польской границе и ситуации на фронте. В этом контексте он проинформировал, что вместе чиновники подробно разобрали ситуацию и определили следующие шаги. Президент пообещал, что эти шаги будут очень быстро.

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