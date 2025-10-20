ТСН в социальных сетях

Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов: Зеленский раскрыл детали

Реализация проекта предусматривает возможность создания совместных украинско-американских производств.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская делегация СНБО и Минобороны посетили США для переговоров по инициативе «Drone Deal». Основная цель — согласование деталей соглашения о закупке украинских дронов и создании совместного производства. Процесс продолжается.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе встречи с журналистами.

«Наша позиция: использование дальнобойного оружия США — это интерес двух сторон. В комбинированных операциях Украины некоторый процент занимают дальнобойные ракеты, а большинство занимает украинское производство дронов и украинское производство ракет. Поэтому это и есть комбинированная операция, чтобы достичь положительного результата по военным целям. У нас пока нет таких технологий, как „Томагавки“ или аналогичные ракеты, которые летят на 1000 км, они есть у американцев. Потому я и сказал, что мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны. Поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать. То есть, мы готовы. И мы всегда говорили, что есть эти два аспекта: Mega Deal — по поводу закупки американского оружия, и Drone Deal — по поводу закупки украинских дронов», — сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что достиг договоренности с Дональдом Трампом о закупке украинских беспилотников после запуска экспорта. Это станет поддержкой развития внутреннего производства.

