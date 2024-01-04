Kiev или Kyiv: посол Германии прокомментировал предложение смены транслитерации

Посол Германии в Украине Мартин Егер высказался по поводу пересмотра написания на немецком языке названия столицы Украины Киева.

Представитель Германии в Украине Мартин Егер выступил за официальное изменение транслитерации украинского Киева с российской Kiew на Kyiw.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Таким образом, Егер прокомментировал сообщение корреспондента ARD Василия Голода в социальной сети Х, в которой тот сказал, что Kiew — это транслитерация названия с русского, а не украинского языка. "Корректное написание на немецком — Киев или Киев", — написал журналист 3 января.

Он отметил, что хотя министр иностранных дел Германии Анналена Бербок применяет в соцсетях транслитерацию с украинского языка, само министерство продолжает использовать форму Kiew.

"Язык политический. Если мы продолжаем говорить и писать название украинской столицы языком агрессора, который пытался захватить город и продолжать атаковать, мы совершаем ошибку", — подчеркнул журналист и призвал в частности посольство Германии сменить название на корректное.

Егер признал, что Голод инициировал дискуссию, время для которой давно пришло.

"Как посол Германии в Киеве, я считаю, что мы должны принять его доводы и сделать правильные выводы", — написал дипломат.

Напомним, в начале полномасштабной войны президент Владимир Зеленский призвал использовать правильную украинскую форму транслитерации названий украинских городов, в частности Киева.

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