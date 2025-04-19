Киев не соглашался на мир любой ценой: Минобороны прокомментировало заявления СМИ

Украина не согласилась на мирный план без гарантий

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В Министерстве обороны Украины опровергли информацию, распространенную газетой New York Post, о том, что Киев якобы «почти полностью» поддержал мирный план, который представил госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Париже.

Об этом сообщает издание Sky News.

«Мы не принимаем политические решения и поэтому не можем делать никаких процентных оценок», — заявили в заявлении Минобороны для издания.

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В министерстве подчеркнули, что Украина имеет принципиальные позиции в переговорах по завершению войны.

«Мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта. В то же время, Россия это предложение не поддержала и продолжает ежедневные обстрелы наших городов и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что в нынешних условиях некорректно измерять «прогресс» в процентах, ведь российская сторона игнорирует ключевые предложения.

«Наш главный вопрос — как обеспечить надежную реализацию режима прекращения огня и его мониторинг. Мы ведем конструктивный диалог с американскими партнерами и остаемся полностью привержены достижению мира», — резюмировали в МО Украины.

Напомним, США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включающих перечень условий для прекращения боевых действий и возможное смягчение санкций против Москвы в случае длительного перемирия.