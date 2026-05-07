Киев ожидает нового наступления РФ уже летом: Зеленский обратился к союзникам НАТО за помощью - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский во время встреч с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Ереване заявил, что Украина ожидает нового российского наступления уже этим летом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, украинский президент отметил, что российские войска до сих пор не смогли достичь значительных успехов и несут значительные потери.

Во время встречи Зеленский призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим критическим этапом в борьбе Киева против российского вторжения.

«Киев уже более трех лет призывает союзников усилить украинскую ПВО, однако сейчас этот вопрос стал еще более насущным из-за постоянных российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре», — отмечают журналисты.

В первые годы войны основные изменения на фронте происходили преимущественно вне зимнего периода. Однако развитие беспилотных технологий существенно усложнило наступательные операции и способствовало затяжному застою на фронте. Потому зимние атаки на городские центры, транспортную и энергетическую инфраструктуру стали важной составляющей боевых действий.

