Киев получит место за столом переговоров, но есть условие: Трамп заговорил о выборах в Украине

По словам президента США, его украинского коллегу поддерживает лишь 4% населения страны.

Украине нужны выборы, так как у власти недостаточно поддержки населения, а народ хочет перемен.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Мар-а-Лаго у Палм-Бич во вторник, 18 февраля.

"Имеем такую ситуацию: в Украине давно не было выборов и действует военное положение. Ее лидер, я должен сказать, имеет лишь 4% поддержки [населения – ред.], а страну разбомбили вдребезги. И да, я бы сказал, если они [украинцы – ред.] хотят место за столом переговоров, разве народ Украины не должен сказать: знаете ли, уже давно не было выборов?" – сказал Трамп.

Он отметил, что высказывает не российскую позицию, а собственное мнение.

"Это мнение мое и многих других стран. Потому что люди устали и хотят видеть какие-то перемены", – объяснил американский президент.

Напомним, Зеленский рассказал, какие страны хотят выборов в Украине. По его словам, эту тему поднимают "некоторые голоса" в США и глава РФ Путин.

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