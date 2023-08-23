Киев посетил премьер Финляндии: Зеленский провел встречу и сделал заявление (фото)

Стороны говорили об оборонном сотрудничестве и в сфере безопасности.
В Киев 23 августа прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, где уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сам украинский лидер сообщил в Сети.
"Финляндия является надежным защитником нормальной жизни в нашей Европе и международного порядка, основанного на правилах. Господин Премьер-министр Петтери Орпо, приветствую в Украине!" – говорится в заявлении Зеленского.
Он также проинформировал, что обсудил с Орпо оборонное и безопастносное сотрудничество между Украиной и Финляндией.
"Благодарен за новый, уже 18-й пакет оборонной поддержки — это очень нужные нам сейчас боеприпасы и артиллерия", — отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский поблагодарил за постоянную практическую помощь Финляндии для Украины – военную, гуманитарную, санкционную, а также за совместную работу ради реализации "Формулы мира".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Все увидели?! К Зеленскому приехал неожиданный гость!"
Напомним, 23 августа в Киев также прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Отметим, что в этот день Украина празднует День Государственного флага.
Читайте также:
- Новые договоренности: Зеленский предоставил подробности о своих визитах в Швецию, Нидерланды, Данию и Грецию
- "Он будет развеваться на всей суверенной территории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага
- Страх Путина изолировал его в России: куда он испугался ехать после ордера на арест от МКС