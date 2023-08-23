Киев посетил премьер Финляндии: Зеленский провел встречу и сделал заявление (фото)

Стороны говорили об оборонном сотрудничестве и в сфере безопасности.

В Киев 23 августа прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, где уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сам украинский лидер сообщил в Сети.

"Финляндия является надежным защитником нормальной жизни в нашей Европе и международного порядка, основанного на правилах. Господин Премьер-министр Петтери Орпо, приветствую в Украине!" – говорится в заявлении Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо / Фото: Офис президента Украины

Он также проинформировал, что обсудил с Орпо оборонное и безопастносное сотрудничество между Украиной и Финляндией.

"Благодарен за новый, уже 18-й пакет оборонной поддержки — это очень нужные нам сейчас боеприпасы и артиллерия", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за постоянную практическую помощь Финляндии для Украины – военную, гуманитарную, санкционную, а также за совместную работу ради реализации "Формулы мира".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Все увидели?! К Зеленскому приехал неожиданный гость!"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо / Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо / Фото: Офис президента Украины

Напомним, 23 августа в Киев также прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Отметим, что в этот день Украина празднует День Государственного флага.

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