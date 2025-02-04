Редкоземельные ресурсы для США: Financial Times узнала, что предусматривает предложение Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ США к ее редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.

Об этом пишет издание Financial Times.

Украина разрабатывает стратегию углубления связей с администрацией Трампа, предлагая США доступ к критически важным минералам. Выступая в Белом доме, Трамп выразил недовольство тем, что Вашингтон поддерживает Киев больше европейских союзников. Он заявил, что хочет заключить соглашение, согласно которому Украина будет гарантировать своими ресурсами полученную помощь, и отметил, что правительство Зеленского открыто к этому.

Человек, близкий к Зеленскому, сообщил Financial Times, что слова Трампа "кажутся согласованными с "планом победы", который ему представили осенью". По словам источника, Украина предложила Трампу "специальные условия" для сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркивая необходимость их защиты от России и Ирана.

"Конечно, мы готовы работать с Америкой", — добавил этот человек.

Зеленский представил Трампу основные положения этого плана в сентябре прошлого года в Нью-Йорке во время избирательной кампании в США.

План включает распределение стратегических природных ресурсов с западными партнерами, замену американских войск в Европе украинскими силами и предоставление Трампу полномочий контролировать инвестиции, чтобы блокировать проникновение китайских бизнес-интересов в Украину.

Киев владеет огромными запасами титана, железной руды и угля, а также около 500 000 тонн незадействованного лития, общая стоимость которых оценивается в десятки триллионов долларов. Некоторые из этих ресурсов рискуют быть потеряны из-за наступления российских войск на востоке Украины или уже оказались под российской оккупацией.

"Контроль над природными ресурсами стал частью войны", — заявил Мустафа Найем, бывший руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Страна борется не только за свою территорию, добавил он, но и за право управлять своим стратегическим богатством, которое может стать ключевым фактором ее восстановления.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов с Украиной в дальнейшую поддержку страны.

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