"Киев превратился в центр тяготения международной политики": кто на этой неделе приедет в Украину с официальным визитом

"Киев превратился в центр тяготения международной политики": кто на этой неделе приедет в Украину с официальным визитом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал официальные визиты важным элементом стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации.

В Украину на этой неделе с официальными визитами приедут министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а также спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

Об этом пишет "Европейская правда".

Сообщается, что глава итальянского МИДа Луиджи ди Майо приедет в Киев 15 февраля. В свою очередь, Лиз Трасс посетит столицу 17-18 февраля. Министр иностранных дел Британии должна была посетить Киев еще в начале февраля, однако заболела коронавирусом.

Кроме того, 16 февраля в Украину приедет спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

"В предыдущие недели состоялось беспрецедентное количество таких визитов мировых лидеров и иностранных топ-чиновников. Киев превратился в центр тяготения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время", — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, 10 февраля глава МИД Британии Лиз Трасс провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Последний тогда окрестил встречу "разговором немого с глухим".

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