Киев сменил свое представительство на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе: кто поехал вместо Кулебы

Киев сменил свое представительство на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе: кто поехал вместо Кулебы

В офисе вице-премьера добавили, что 19 января запланировано еще одно заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках визита вице-премьера Ольги Стефанишиной.

На проходящем в Брюсселе заседании Комиссии Украина-НАТО украинскую сторону будет представлять не глава МИД Дмитрий Кулеба, а вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом говорится в сообщении офиса вицепремьера.

"Сегодня, 10 января, вице-премьер Ольга Стефанишина примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено вопросам региональной безопасности" — написала пресс-служба офиса вице-премьера.

В сообщении также напомнили, что проведение заседания Комиссии Украина-НАТО было предметом телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, который состоялся 3 января.

В офисе вице-премьера добавили, что 19 января запланировано еще одно заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках визита вице-премьера Ольги Стефанишиной. Цель встречи — обсуждение с партнерами итогов реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО в 2021 году.

Ранее было анонсировано, что в заседании НАТО Украину будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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