Киев – столица глобальной демократии: Зеленский анонсировал визиты президента Еврокомиссии и главного дипломата ЕС

По словам президента, Киев сейчас является "столицей борьбы за свободу для всех на Европейском континенте".

В Киев с официальным визитом в ближайшее время прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 6 апреля.

"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – подчеркнул глава государства.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 41 дня войны

Отметим, что визиты президентки Еврокомиссии и главного дипломата ЕС подтвердил пресс-секретарь фон дер Ляйен.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, где самая сложная ситуация на фронте.

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