Киев – столица глобальной демократии: Зеленский анонсировал визиты президента Еврокомиссии и главного дипломата ЕС

По словам президента, Киев сейчас является "столицей борьбы за свободу для всех на Европейском континенте".
В Киев с официальным визитом в ближайшее время прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 6 апреля.
"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – подчеркнул глава государства.
Отметим, что визиты президентки Еврокомиссии и главного дипломата ЕС подтвердил пресс-секретарь фон дер Ляйен.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, где самая сложная ситуация на фронте.
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