Киев выразил надежду на визит Дональда Трампа – Сибига

Украина готова к конструктивной работе, направленной на достижение справедливого мира.
Украина активно настроена на углубление сотрудничества с США после смены администрации в Белом доме.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".
По его словам, Киев рассматривает новые возможности для усиления двусторонних отношений, в частности, через визиты высокопоставленных чиновников США в Украину. После инаугурации Дональда Трампа. Украинская сторона ожидает активизацию официальных контактов, подчеркивая важность безопасности Украины как части трансатлантической безопасности.
"После 20 января, когда уже не будет юридических ограничений для официальных контактов, мы очень надеемся на начало активной фазы наших формальных отношений. Для нас важно, чтобы в США было осознание, что безопасность Украины – это неотъемлемый элемент трансатлантической безопасности. Что мы с ними объединены общим интересом", – подчеркнул министр.
Сибига также отметил, что Украине важно, чтобы первые визиты американских лидеров прошли именно в Украине.
Министр также подтвердил, что визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога будет проведен после снятия юридических ограничений, и обсудил перспективы встречи между президентами Украины и США.
"Мы заинтересованы, безусловно, также в визите президента. Но главное – не место, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Это действительно очень важно", – пояснил Сибига.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена предложила Евросоюзу решение по замороженным российским активам, которое должно стать стимулом для РФ сесть за стол переговоров. Команда новоизбранного президента Дональда Трампа в целом поддерживает эту стратегию.
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