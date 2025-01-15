Киев выразил надежду на визит Дональда Трампа – Сибига

Украина готова к конструктивной работе, направленной на достижение справедливого мира.

Украина активно настроена на углубление сотрудничества с США после смены администрации в Белом доме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

По его словам, Киев рассматривает новые возможности для усиления двусторонних отношений, в частности, через визиты высокопоставленных чиновников США в Украину. После инаугурации Дональда Трампа. Украинская сторона ожидает активизацию официальных контактов, подчеркивая важность безопасности Украины как части трансатлантической безопасности.

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"После 20 января, когда уже не будет юридических ограничений для официальных контактов, мы очень надеемся на начало активной фазы наших формальных отношений. Для нас важно, чтобы в США было осознание, что безопасность Украины – это неотъемлемый элемент трансатлантической безопасности. Что мы с ними объединены общим интересом", – подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что Украине важно, чтобы первые визиты американских лидеров прошли именно в Украине.

Министр также подтвердил, что визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога будет проведен после снятия юридических ограничений, и обсудил перспективы встречи между президентами Украины и США.

"Мы заинтересованы, безусловно, также в визите президента. Но главное – не место, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Это действительно очень важно", – пояснил Сибига.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена предложила Евросоюзу решение по замороженным российским активам, которое должно стать стимулом для РФ сесть за стол переговоров. Команда новоизбранного президента Дональда Трампа в целом поддерживает эту стратегию.

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