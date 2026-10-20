Киев за четыре часа: Трамп «переписал» историю начала российского вторжения

Кадры обороны Киевщины, опровергающие слова Трампа

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Президент США Дональд Трамп снова удивил своими «экспертными» оценками войны в Украине. По его версии, российская армия якобы могла захватить Киев и завершить войну всего через четыре часа, если бы ее танки не свернули с бетонной дороги на сельскохозяйственные угодья. В результате, мол, российская техника погрязла в грязи из-за ошибки некоего генерала.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

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Трамп вновь отличился глубокими знаниями военной стратегии и географии Украины. В своем очередном выступлении он издал собственную фантастическую версию событий февраля 2022 года: оказывается, Россия не захватила Киев за 4 часа только потому, что некий «глупый российский генерал» решил свернуть с прямой бетонной трассы в украинские поля.

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«Россияне имели тысячу танков, двигавшихся по бетонной трассе. Они бы уже через четыре часа оказались в Украине, двигаясь с максимальной скоростью танков, а это, по точным данным, 48 миль в час (около 77 км/ч — ред.). Ничто бы их не остановило. Война закончилась бы за один день», — самоуверенно заявил Трамп.

Однако, по версии Трампа, один из российских генералов допустил роковую ошибку: приказал танкам обратить на сельскохозяйственные угодья, а затем двигаться в направлении украинской столицы. Поэтому бронетехника погрязла в грязи.

«В ночь перед началом войны в Украине, там прошли сильнейшие дожди за последние 10 лет. Земля была полностью пропитана водой»,— придумал глава Белого дома.

Трамп даже усомнился, жив ли ныне этот военный, назвав его очень неразумным генералом.

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«И этот очень глупый генерал — я не знаю, кто это. Я сомневаюсь, что он еще жив. Он решил повернуть направо на сельскохозяйственные угодья, а затем повернуть налево и двигаться в Киев, вместо того, чтобы оставаться на трассе — на этой прекрасной бетонной трассе, где они бы прекрасно продвигались. Это заняло бы три с половиной или четыре часа, и вся война бы закончилась. В результате он застрял в грязи», — шокировал американский президент своими «знаниями» о событиях войны в Украине.

Конечно, реальность совсем другая — и видео первых дней полномасштабного вторжения и битвы за Киев, разумеется, опровергают слова Трампа.

Большая колонна российской техники севернее Киева, разбитая кстати, именно на шоссе, стала одним из символов провала первоначального российского наступления.

Похоже, для президента США изнурительная оборона Киева, мужество тысяч украинских воинов и грамотная работа командования неизвестна.

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Напомним, также Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен стремиться завершить эту войну, и если он этого не будет делать, это будет очень плохо.

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