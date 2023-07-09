"Киев за три дня": за 500 дней войны российские военные не смогли достичь ни одной из поставленных целей в Украине — ISW

Пятьсот дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины.

Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из поставленных целей в Украине.

Об этом пишут военные аналитики ISW.

Решительное и умелое украинское сопротивление привело к кульминации многочисленных российских наступательных операций, в том числе на Киев, и освободил Сумскую и Черниговскую области, а также временно захватившие российские войска части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

"Украинские силы закрепили и удержали инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые все еще оккупировали. С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но стоит перед критической задачей освобождения стратегически важной территории, все еще находящейся под контролем России", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Минобороны Британии прокомментировали 500-й день войны.

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