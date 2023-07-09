"Киев за три дня": за 500 дней войны российские военные не смогли достичь ни одной из поставленных целей в Украине — ISW

Пятьсот дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины.
Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из поставленных целей в Украине.
Об этом пишут военные аналитики ISW.
Решительное и умелое украинское сопротивление привело к кульминации многочисленных российских наступательных операций, в том числе на Киев, и освободил Сумскую и Черниговскую области, а также временно захватившие российские войска части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
"Украинские силы закрепили и удержали инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые все еще оккупировали. С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но стоит перед критической задачей освобождения стратегически важной территории, все еще находящейся под контролем России", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Минобороны Британии прокомментировали 500-й день войны.
Читайте также:
- Ежедневно — 4 млрд гривен: в Минприроды оценили стоимость ущерба для окружающей среды от войны
- "Это геноцид, а не конфликт": пес Патрон о пятисот днях войны в Украине
- "Часы Судного дня конца Путина и России" – Данилов о 500 днях войны в Украине