Киевщина – пример восстановления не только для других регионов, но и для других стран мира, - Кулеба

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

«31 марта, в день третьей годовщины увольнения Киевской области, Кабинет Министров Украины принял ряд решений в поддержку проектов восстановления региона. Три года назад в Киевской области мы встретили великую войну. С первых дней после освобождения от российских окупантов начали восстановление региона. На сегодня на Киевщине отстроено 70% всех поврежденных объектов. Это 21 тысяча восстановленных жилых домов, школ, больниц, административных и инфраструктурных сооружений. Еще более 17 тысяч семей в Киевской области получили компенсации за поврежденное или разрушенное жилье», - отметил Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что Киевщина стала примером восстановления не только других регионов, но и других стран мира. В настоящее время идет реализация 44 проектов восстановления, в завершение которых Кабмин выделил 1,5 млрд грн. По словам Кулебы, новое финансирование позволит завершить восстановление многоквартирных домов, укрытий и учебных заведений.

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Чиновник сообщил, что также из «Фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры» выделены средства для завершения реконструкции стадиона «Чемпион» в Ирпене, одного из проектов восстановления UNITED24.

«Перераспределено 25,1 миллиона гривен для свершения строительства 8 многоквартирных домов из ранее выделенных средств. До этого за средства UNITED24 уже было восстановлено 10 домов в Бородянке, Ирпене и Гостомеле. Денежные средства удалось перераспределить благодаря тому, что работы на этих объектах были завершены быстро и эффективно, что помогло сэкономить финансирование. Уже сейчас мы говорим о развитии, достижениях и будущем региона. Еще три года назад мы начинали заново – расчищали завалы, разминировали территории, прокладывали с нуля газ, электричество и коммуникации, фиксировали разрушения», – отметил Алексей Кулеба.

Вице-премьер также отметил, что за три года область посетили более 500 международных делегаций, увидевших не только масштабы разрушений, но и оценивших темп и качество восстановления столичного региона.

«Один из примеров — уникальный проект «Городок Хансена» в Тарасовке, где уже проживает более 500 семей. Вместе с мистером Хансеном и Агентством восстановления мы разрабатываем модель расширения этого опыта не только на Киевщину, но и по всей стране. Планируем реализовать проекты муниципального жилья в 20 общинах. Цель — построить жилье для внутренне перемещенных лиц, что позволит обеспечить крышей над головой около 50 тысяч украинцев, лишившихся дома в результате боевых действий», – подытожил Алексей Кулеба.