"Киевский режим готовит кровавую провокацию": какие дезинформации распространяет враг

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 24 октября 2022 г. российские пропагандисты распространили ряд дезинформаций.

Дезинформацию

В МО РФ заявили: «киевский режим в целях обвинения РФ готовит кровавую провокацию в г. Волчанск во время раздачи продуктовой помощи местным жителям».

Дезинформацию

Представитель МО РФ И. Кириллов сообщил, что ведомство располагает «информацией о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого в Украине есть соответствующая производственная база и научный потенциал».

Дезинформацию

Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: «Самую серьезную обеспокоенность вызывает тревожная информация, поступающая из достоверных источников, о том, что киевский режим готовит провокацию с использованием взрывного устройства, начиненного радиоактивными веществами, т.н. грязной бомбы».

"Грязная бомба" – новый фейк от России

Российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на собственной же территории, чтобы обвинить РФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу начал звонить министрам обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", в частности — Великобритании, Франции и Турции.

Но чиновники не поверили Шойгу и призывали Россию к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В офисе президента подчеркнули, что так РФ готовится оправдывать геноцид украинцев.

Президент Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие может применить только РФ.

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