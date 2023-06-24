"Киевский режим", воспользовавшись провокацией Пригожина" сосредоточился у Бахмута — Минобороны РФ

В Минобороны РФ сделали истерическое заявление о ситуации на фронте.

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, "киевский режим" на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении Министерства обороны России.

Об этом Минобороны заявило в социальных сетях.

▫️"Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии", — убедят россияне.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Напомним, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.

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