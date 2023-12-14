Киеву не нужен бюджет войны: глава фракции ЕС в Киевсовете отметился скандальным заявлением

Для помощи Вооруженным силам в городском бюджете Киева предусмотрено всего 1 миллиард гривен.

Глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском горсовете Владимир Прокопив, занимающий также должность заместителя председателя КГГА, считает, что принимать "бюджет войны" нужно только на уровне государства, а "города должны жить своей жизнью".

Такое скандальное заявление он сделал в четверг, 14 декабря, во время голосования по бюджету столицы.

Видео его выступления опубликовала депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова.

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“Воюйте-воюйте, киевляне. Лечите раненых. Хороните погибших. Объясните людям без ног, как жить. Сбрасывайтесь на дроны. Ваши налоги пойдут на развязки, мост, дачи и дорогу через Экопарк Осокорки. Сегодня мне до слез стыдно сидеть в этом зале”, – подписала она опубликованные кадры.

На видео Владимир Прокопов отвечает "некоторым коллегам", требующим в городе бюджет войны.

“В городе принимается киевский городской бюджет. Бюджет войны должен быть в государстве… Вы хотите здесь [в Киеве] бюджета войны? Государственный бюджет сделайте бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью", – заявил он.

Напомним, 14 декабря депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, в котором предусмотрены доходы в сумме свыше 72,6 млрд грн, а расходы – свыше 85,3 млрд. На помощь Вооруженным силам предусмотрено только 1 миллиард гривен.

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