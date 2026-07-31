Ким Чен Ын "исчез": диктатора не видели уже месяцы, фото с ним удаляют

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже несколько месяцев не появляется на публике, а государственные медиа страны и фотобанки массово удаляют его снимки. Эксперты фиксируют беспрецедентную информационную тишину.

Об этом пишет Daily Star.

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Ким Чен Ын долгое время оставался постоянной фигурой в информационном пространстве Северной Кореи. Он почти каждый день появлялся на публике, открывая заводы, военные объекты, фермы и другие предприятия, а также регулярно оказывался в центре внимания, которое ему демонстрировали жители страны.

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Впрочем, около двух месяцев назад ситуация резко изменилась. С того времени северокорейского диктатора больше не видели на публике. Последние доступные фото Ким Чен Ына — это фото из первой полосы северокорейской газеты, посвященной его встрече с китайской делегацией.

Встреча состоялась 9 июня, после чего вокруг главы КНДР воцарилась почти полная информационная тишина.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын / © Associated Press

В то же время, в работе государственных медиа страны начали замечать необычные изменения. В частности, официальный сайт газеты Pyongyang Times, традиционно публиковавший материалы, одобренные верховным лидером, больше не доступен в обычном виде. В последние недели он перенаправляет пользователей на страницу главного зоопарка Северной Кореи.

Несмотря на то, что печатное издание, вероятно, продолжает выходить, материалы, распространяемые на других ресурсах, содержат только текст без фотографий. Кроме того, упоминания о Ким Чен Ыне стали значительно реже, а на официальных мероприятиях все чаще появляются другие чиновники.

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Также обращает на себя внимание то, что из многих северокорейских новостных сайтов, похоже, исчезли фотографии лидера. Раньше подобного не случалось, ведь Ким Чен Ын традиционно демонстрировал свою деятельность через государственные медиа.

Еще одним странным обстоятельством стало исчезновение фотографий из его поездок, ранее доступных на платформах вроде Getty.

По имеющейся информации, последние подтвержденные фотографии Ким Чен Ына были сделаны 25 марта во время визита в Пхеньян самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда они вместе проехались по центральным улицам города на глазах у жителей.

Ким Чен Ын и Александр Лукашенко / © Associated Press

В то же время визит китайской делегации проходил практически без публичности. Единственные обнародованные изображения демонстрировали местных жителей, смотревших телевизионные сюжеты о встрече или читавших о ней в газетах.

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Журналисты Daily Star отмечают, что не имеют возможности проверить местонахождение северокорейского диктатора напрямую. В то же время, совокупность имеющихся фактов, по их мнению, может свидетельствовать о том, что Ким Чен Ын действительно исчез из публичного пространства.

К слову, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия планирует привлечь еще около 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, а подготовка к их приему продолжается в Воронежской области с июня. Помимо личного состава КНДР готовится передать РФ новые пусковые установки для баллистических ракет.

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