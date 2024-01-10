Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом и пригрозил уничтожить ее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом страны и даже пригрозил Сеулу. Диктатор заявил, что в случае конфронтации превратит соседнюю страну в пепел.

Об этом он заявил во время инспекции работы главных военных заводов страны,пишет Yonhap.

Северокорейский лидер назвал Южную Корею главным врагом и заявил, что не будет начинать войну в одностороннем порядке, но "не намерен также избегать войны". Также он подчеркнул, что нет смысла искать примирения и объединения с Южной Кореей.

"Если Юг попытается использовать вооруженные силы против КНДР или угрожать суверенитету и безопасности страны, мы без колебаний уничтожим Южную Корею, мобилизовав все имеющиеся у нас средства и силы", — сказал Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын также заявил: если Южная Корея попытается использовать вооруженные силы против его страны или будет угрожать "суверенитету и безопасности КНДР", то он "без колебаний будет пускать в ход весь арсенал средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

Он назвал Республику Корею "наиболее враждебным государством для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, безумно цеплялось лишь за злостную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

Ким Чен Ын посещал военные заводы по производству боеприпасов. Он выразил удовлетворение тем, что они "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшими вооружениями". Вместе с тем, по его словам, следует выпускать большее количество вооружений и боевой техники.

Напомним, ранее Ким Чен Ын приказал военным "вконец уничтожить" США и Южную Корею в случае "провокации". Кроме того, на партийном собрании Ким назвал Южную Корею "гемиплегическим изъяном и колониальным подчиненным государством", чье общество "испорчено культурой янки".

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