Ким Чен Ын отворачивается от Путина / © ТСН.ua

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын неожиданно принял решение временно приостановить военную поддержку России — своего ключевого союзника. В то же время Пхеньян резко усилил ядерную риторику, провел ракетные пуски и стягивает укрепление к границе с Южной Кореей. А в медиа в это время вспыхнули слухи о критическом состоянии здоровья самого лидера КНДР.

ТСН.ua разобрался, что действительно происходит между Пхеньяном и Москвой, чем грозит новая военная активность Ким Чен Ына и кто может возглавить страну в случае смены власти.

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Ким Чен Ын отворачивается от Путина

Причиной охлаждения между союзниками стала дипломатическая обида Пхеньяна на заявления Кремля по поводу Южной Кореи, а также критические потери северокорейского контингента в боях против Украины.

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Негодование КНДР вызвали слова заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко о том, что в будущем Москва будет способствовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореями. В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявил, что такие тезисы противоречат союзническим договоренностям, потребовали объяснений и объявили о замораживании военной помощи.

По данным украинской разведки, санкции Ким Чен Ына против Москвы включают:

Закрытие неба: российским военно-транспортным самолетам запретили использовать воздушное пространство КНДР.

Остановка поставок оружия: приостановлена передача баллистических ракет KN-23 и дежурной партии артиллерийских боеприпасов.

Блокировка живого ресурса: Пхеньян притормозил рассмотрение запроса РФ об увеличении северокорейского контингента в России с 8,5 до 50 тысяч военных.

Кроме дипломатического оскорбления, сотрудничество тормозят огромные потери северокорейцев на фронте и пренебрежительное отношение российских генералов, считающих союзников «политически навязанным бременем». По оценкам ГУР, в боях с Силами обороны Украины в Курской области армия КНДР потеряла 7 058 военнослужащих, из которых 2 251 — погибшими.

Несмотря на демарш Пхеньяна, часть северокорейских сил все еще остается на территории страны-агрессора: подразделения 11-го корпуса ССО КНДР находятся во втором эшелоне войск на Курщине, а в Воронежской области с лета действует возведенное ракетное подразделение КНДР, которое в составе 112-й ракетной.

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Как Россия, Китай, Иран и КНДР построили военную сеть

Несмотря на нынешнюю паузу в двусторонней помощи Россия, Китай, Иран и Северная Корея за последние годы выстроили тесное военное взаимодействие. Они обмениваются оружием, технологиями, разведданными, боевым опытом и вместе обходят западные санкции.

По подсчетам американского аналитического центра FDD, в течение 2019-2025 годов зафиксировано более 600 случаев сотрудничества этих четырех государств в сфере безопасности, особенно активизировавшегося после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Основные направления этого взаимодействия:

Производство дронов: российский реактивный беспилотник «Герань-4» стал результатом совместной работы всех четырех стран. Иран продолжает направлять в РФ инженеров, Китай — технических специалистов и военных, а КНДР получает технологии и опыт использования БПЛА в обмен на оружие.

Модернизация ракет: первые северокорейские ракеты KN-23 в Украине нередко отклонялись от цели или взрывались в воздухе, однако российские инженеры усовершенствовали их точность и маневренность и, вероятно, передали эти наработки Пхеньяну.

Ядерные технологии и обход санкций: Москва помогает Пекину развивать системы предупреждения о ракетном нападении и создавать более тихие атомные субмарины, а вместе с Китаем способствует усилению ядерного потенциала КНДР. В то же время Пекин изучает опыт войны в Украине для возможного сценария вокруг Тайваня и поставляет РФ электронику и оборудование. Кроме того, западные компоненты до сих пор попадают в российское и иранское вооружение через сети посредников в Китае и Гонконге, а страны развивают альтернативные финансовые механизмы для торговли вне доллара.

В то же время аналитики отмечают, что говорить о полноценном военном альянсе типа НАТО рано — страны не имеют совместного командования, обязательств по коллективной обороне, а их стратегические интересы часто расходятся.

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Однако символические шаги продолжаются. В частности, недавно РФ и КНДР открыли первый километровый автомобильный мост через реку Туманна, соединивший обе страны — к церемонии по видеосвязи присоединились премьер-министры Михаил Мишустин и Пак Тхе Сон.

Угрозы ядерной войны и подготовка армии КНДР

На фоне охлаждения отношений с Москвой Ким Чен Ын сосредоточился на демонстрации собственной силы. Диктатор заявил о планах расширить производство ядерного оружия и развертывать тактические ядерные боеголовки «во многих сферах для разных миссий». Он назвал ядерный статус КНДР «неприкосновенным» и подчеркнул, что отказ от ядерного оружия невозможен, пока существуют силы, которые используют его для достижения собственного господства. Он пригрозил расценивать любую попытку отрицать этот статус как «открытое объявление войны».

Кроме того, 42-летний диктатор заявил о стремлении создать «сильнейшие вооруженные силы в мире» и объявил «новую эру» их наращивания. Он приказал командирам армейских рот в корне усилить интенсивность учений и превратить роты в универсальные боевые подразделения, способные совмещать возможности разных родов войск и самостоятельно выполнять широкий спектр задач.

Он призвал командиров армейских рот усилить военную подготовку и повысить боеготовность подразделений, назвав это их главной революционной задачей. Для этого Ким Чен Ын приказал коренным образом усилить «интенсивность и качество военных учений» и превратить роты в универсальные боевые подразделения, способные совмещать возможности разных родов войск и самостоятельно выполнять широкий спектр задач.

Уже 29 октября Северная Корея запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря — они преодолели около 250 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японская береговая охрана выпустила предупреждение для суден в этом районе, однако ни о каких повреждениях не сообщалось.

Параллельно обострилась ситуация на границе с Южной Кореей:

Младшая сестра диктатора Ким Йо Чжон объявила Сеулу «психологическую войну» и пригрозила «безжалостной ликвидацией» в случае реального ущерба ее территориальной безопасности и военным.

Вдоль границы после 16-месячной паузы снова заработали пропагандистские громкоговорители: если Сеул обычно транслирует K-pop и новости с критикой режима, то Пхеньян включает жуткие звуки, в частности зверский вой.

КНДР активно минирует южную границу, устанавливает ограждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения и другие фортификации.

Слухи о смерти Ким Чен Ына и вопросы преемника

Несмотря на демонстративную воинственность режима, в медиа и соцсетях распространяется информация о том, что Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому и был срочно вывезен на лечение в Китай. Некоторые источники даже заявили о смерти диктатора, однако никаких официальных подтверждений этим слухам пока нет.

Сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына снова актуализировали вопросы передачи власти в КНДР. Эксперты выделяют двух ключевых претенденток :

Ким Йо Чжон — младшая сестра диктатора, занимающая высокие государственные посты и реально влияющая на политику страны.

Ким Чжу Е – дочь лидера КНДР, которую в последние годы все чаще выводят на публику во время важных государственных и военных мероприятий.

Следует отметить, что официально порядок передачи власти не был объявлен.

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