Ким Чен Ин / © ТСН.ua

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Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подтверждает поддержку России в войне с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил главному дипломату России Сергею Лаврову, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия, предпринятые Москвой для разрешения конфликта в Украине, сообщили местные государственные СМИ в воскресенье, когда две страны провели стратегические переговоры на высоком уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с трехдневным визитом в Северной Корее, которая предоставила войска и оружие для войны России с Украиной и пообещала усиление военной поддержки.

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Ким встретился с Лавровым в восточном прибрежном городе Вонсан, где министры иностранных дел двух стран провели свой второй стратегический диалог, пообещав дальнейшее сотрудничество в рамках договора о партнерстве, подписанного в прошлом году, включающего в себя пакт о взаимной обороне.

Ким сказал Лаврову, что шаги, предпринятые союзниками в ответ на радикально изменяющуюся глобальную геополитику, будут в значительной мере способствовать обеспечению мира и безопасности во всем мире, сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

"Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринятые российским руководством по устранению первопричины украинского кризиса", - сообщает ЦТАК.

Ранее Лавров провел переговоры со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хуэем в Вонсане и опубликовали совместное заявление, в котором пообещали поддерживать защиту национального суверенитета и территориальной целостности стран друг друга, сообщает ЦТАК.

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В субботу российские СМИ сообщили, что Лавров назвал связи двух стран "непобедимым боевым братством" на встрече с Кимом и поблагодарил его за войска, развернутые в России.

Отношения между Россией и Северной Кореей резко углубились за последние два года войны в Украине, когда Пхеньян отправил в Россию более 10 000 военнослужащих и оружие для поддержки военной кампании Москвы.

Напомним, диктатор КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей "для восстановления Курской области". Об этом заявили в России, а именно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передают пропагандистские агентства РФ.