Ким Чен Ын помогает России не только оружием и солдатами: детали от WSJ

Ким Чен Ын и Владимир Путин.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправляет в Россию не только вооружения и солдат, но и трудовых мигрантов. В РФ наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Согласно российским статистическим данным, в прошлом году количество въехавших в Россию граждан КНДР возросло в 12 раз по сравнению с 2023-м. Считается, что многие северокорейцы въехали за студенческими визами.

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В настоящее время большинство трудовых мигрантов из Северной Кореи работают на Дальнем Востоке. Впрочем, отмечает издание, руководители российских промышленных компаний надеются, что больше северокорейских рабочих будут прибывать в крупные города и в другие регионы.

Местные работодатели ценят рабочих из КНДР. Они соглашаются на низкую зарплату, готовы работать по 12 часов в сутки и, что самое главное, не жалуются на условия.

По данным Минтруда РФ, к 2030 году дефицит кадров в стране может возрасти до 2,4 млн - по сравнению с 1,5 млн, фиксирующими в настоящее время.

Стоит отметить, что Совбез ООН в 2019 году запретил использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом.

Сотрудничество КНДР и РФ

На днях Северная Корея заявила о своем участии в войне в Украине на стороне России. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать согласно договору о стратегическом партнерстве.

Между тем, аналитики ISW заявляют, что Россия сильно зависит от северокорейских артиллерийских боеприпасов. Reuters и OSC отследили 64 поставки из Северной Кореи в Россию с сентября 2023 по март 2025 года, в которых было 16 тысяч контейнеров с миллионами северокорейских артиллерийских снарядов.

Тем временем в США заявили, что военная поддержка, которую Россия получит от КНДР и Китая, представляет угрозу для безопасности в Тихоокеанском регионе.