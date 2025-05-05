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Ким Чен Ын помогает России не только оружием и солдатами: детали от WSJ
Большинство трудовых мигрантов из Северной Кореи работают на Дальнем Востоке.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправляет в Россию не только вооружения и солдат, но и трудовых мигрантов. В РФ наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну.
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Согласно российским статистическим данным, в прошлом году количество въехавших в Россию граждан КНДР возросло в 12 раз по сравнению с 2023-м. Считается, что многие северокорейцы въехали за студенческими визами.
В настоящее время большинство трудовых мигрантов из Северной Кореи работают на Дальнем Востоке. Впрочем, отмечает издание, руководители российских промышленных компаний надеются, что больше северокорейских рабочих будут прибывать в крупные города и в другие регионы.
Местные работодатели ценят рабочих из КНДР. Они соглашаются на низкую зарплату, готовы работать по 12 часов в сутки и, что самое главное, не жалуются на условия.
По данным Минтруда РФ, к 2030 году дефицит кадров в стране может возрасти до 2,4 млн - по сравнению с 1,5 млн, фиксирующими в настоящее время.
Стоит отметить, что Совбез ООН в 2019 году запретил использовать северокорейских трудовых мигрантов за рубежом.
Сотрудничество КНДР и РФ
На днях Северная Корея заявила о своем участии в войне в Украине на стороне России. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать согласно договору о стратегическом партнерстве.
Между тем, аналитики ISW заявляют, что Россия сильно зависит от северокорейских артиллерийских боеприпасов. Reuters и OSC отследили 64 поставки из Северной Кореи в Россию с сентября 2023 по март 2025 года, в которых было 16 тысяч контейнеров с миллионами северокорейских артиллерийских снарядов.
Тем временем в США заявили, что военная поддержка, которую Россия получит от КНДР и Китая, представляет угрозу для безопасности в Тихоокеанском регионе.