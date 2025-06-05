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Ким Чен Ын пообещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне
Ким на встрече с Шойгу пообещал придерживаться статей договора о стратегическом партнерстве между странами.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Россию в войне против Украины.
Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.
Заметим, Ким сделал свое заявление во время состоявшейся в столице Северной Кореи встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
По его словам, КНДР приветствует внешнюю политику РФ по всем ключевым международным вопросам, "включая украинский вопрос", и будет соблюдать статьи договора о стратегическом партнерстве между странами.
Отмечается, что политики среди прочего обменялись мнениями по поводу развития ситуации вокруг "украинского кризиса" - так Пхеньян называют войну в Украине. В частности, северокорейский лидер пожелал Москве победы "в справедливом и священном деле защиты своего национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности".
Напомним, лидер КНДР заявлял о "оправданное" участие страны в войне против Украины. Мол, это проявление суверенного права в поддержку «братского народа».
Тем временем The New York Times пишет о том, что Ким Чен Ын воспользовался потребностью России в поддержке в войне против Украины. Его наградой стало стремительное обновление армии, которая теперь угрожает шаткому равновесию сил на Корейском полуострове.