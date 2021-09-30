Ким Чен Ын предложил восстановить линии связи с Южной Кореей: зачем это нужно

Ким Чен Ын предложил восстановить линии связи с Южной Кореей: зачем это нужно

В то же время он считает, что предложение США о переговорах является прикрытием враждебной политики.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября 2021 года.

Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно информации, об этом Ким Чен Ын заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Также читайте Ким Чен Ын прогулял важное мероприятие в КНДР: власти не назвали причину отсутствия северокорейского лидера

Заметим, что такие действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.

В то же время лидер КНДР заявил, что предложение США о переговорах является прикрытием враждебной политики.

Об это сообщило Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Он сказал, что Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.

Ранее сообщалось, что очень похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР.

Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально это никак не объясняют.

Напомним:

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной.

По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы.

Новости мира: Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку