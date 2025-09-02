ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
541
Время на прочтение
2 мин

Ким Чен Ын прибыл в Китай на военный парад: встретится с Путиным и Си

Ким Чен Ын вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным будет наблюдать за парадом в Пекине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ким Чен Ин.

Ким Чен Ин. / © Associated Press

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронированном поезде в китайский Пекин, чтобы принять участие в военном параде.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что Ким уехал в понедельник и уже во вторник утром пересек границу с КНР. Издание отмечает, что северокорейский крайне редко путешествует за границу. Это его первая поездка в Китай за шесть лет.

Там он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и диктатором России Владимиром Путиным. Ожидаемая встреча трех лидеров станет символически важным проявлением единства трех стран, решительно выступающих против глобального порядка, в котором доминируют Соединенные Штаты Америки.

Советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков сообщил российским СМИ в субботу, что Ким Чен Ын будет сидеть слева от Си во время парада в среду, а Путин будет занимать почетное место вправо.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, бронепоезд северокорейского диктатора двигался со скоростью около 60 км/ч и имеет репутацию «подвижной крепости». Он оснащен переговорными комнатами, кабинетом с деревянными панелями и кожаными креслами, спальными купе и может перевозить большую свиту, охрану и ресурсы.

Напомним, The Guardian называет встречу Путина, Кима и Си в Китае союзом диктаторов. В Пекине трое лидеров продемонстрируют коллективное сопротивление давлению Запада. Среди участников будут сербский лидер Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, президенты Ирана Масуд Пезашкян, Индонезии - Прабово Субианто и спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик.

Заметим, что военный парад в Китае состоится случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии. Это мероприятие, организованное китайским президентом, дало главе "наиболее санкционного режима в мире" возможность появиться вместе с другими мировыми лидерами, тяготеющими к альтернативному мировому порядку, который стремились создать Си и Путин.

Дата публикации
Количество просмотров
541
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie