Ким Чен Ын пригрозил миру ядерной мощностью КНДР

Ким Чен Ын. / © Associated Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно ядерное оружие. Мол, это показывает война в Иране.

Об этом он заявил в выступлении перед Народной ассамблеей Северной Кореи, сообщает Sky News.

Своими заявлениями северокорейский диктатор пользовался войной в Иране, чтобы оправдать владение своим режимом ядерным оружием.

«Сегодняшняя реальность наглядно демонстрирует правомерность стратегического выбора нашей нации и решение отказаться от сладких обещаний врагов и навсегда обеспечить безопасность нашего ядерного арсенала», — дерзко выразился Ким.

По его словам, Северная Корея «больше не является находящейся под угрозой страной». Зато, пригрозил он, КНДР имеет «мощность, способную представлять угрозу». Кроме того, правительство режима, добавил он, «в дальнейшем будет решительно укреплять свой статус ядерного государства».

Напомним, Ким Чен Ын проинспектировал новый 5000-тонный эсминец и лично проконтролировал, как КНДР испытала «стратегическую крылатую ракету». Аналитики считают, что эта демонстрация военного могущества является прямой реакцией Пхеньяна на удары США по Ирану.