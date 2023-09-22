Ким Чен Ын приказал укреплять отношения с Москвой и вывести их "на новый высокий уровень"

Северной Кореи Ким Чен Ын после визита в страну-агрессорку России и встречи с диктатором Владимиром Путиным приказал укреплять отношения с Москвой и даже вывести их на новый уровень.

Об этом он сказал на заседании политбюро ЦК Трудовой партии, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

В ходе заседания северокорейские чиновники представили долгосрочные планы по "развитию двусторонних отношений".

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что необходимо "укрепление тесных контактов и сотрудничества между двумя странами для расширения и всестороннего развития сотрудничества во всех сферах". Диктатор также приказал осуществить "конструктивные меры" по углублению двусторонних связей во всех отраслях и выведению их "на новый высокий уровень".

Напомним, 12 сентября лидер Северной Кореи прибыл в РФ с многодневным визитом. Во время встречи кремлевским коллегой-диктатором Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине. Он подчеркнул, что "уверен в успехе России" в войне. Армию окупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемой "СВО".

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