Ким Чен Ын приказал запустить первый военный разведывательный спутник КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску своего первого военного разведывательного спутника, как это было запланировано.

Об этом сообщили государственные СМИ Северной Кореи, пишет Yonhap.

Ким сделал это заявление во время инспекции на месте в Агентстве космического развития днем ранее, поскольку Пхеньян пообещал завершить подготовку к запуску военного спутника-шпиона до конца этого месяца, сообщает Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Во время визита Ким Чен Ын отметил важность освоения космоса как «основного» фактора для того, чтобы КНДР перешла к глобальной мощи в таких сферах, как экономика, наука и технологии.

Ким назвал запланированный запуск и работу разведывательного спутника приоритетом перед лицом тревожных обстоятельств безопасности, таких как меры по укреплению альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки.

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В декабре прошлого года Северная Корея опубликовала черно-белые фотографии Сеула и порта в Инчхоне в 27 километрах к западу от столицы, которые, по ее словам, были сняты со спутника.

Ранее в этом месяце КНДР отметила 10-ю годовщину основания Национального управления аэрокосмического развития, государственного агентства, отвечающего за разработку спутников.

Добавим, что Ким Чен Ын впервые показал тактическое ядерное оружие.

Ранее Ким Чен Ын также приказал военным Северной Корее готовиться к "настоящей войне". По его словам, армия КНДР должна обеспечивать сдерживание войны, а также способна перехватить инициативу в боевых действиях.

18 марта северокорейские государственные СМИ сообщили о готовности 800 тысяч человек присоединиться к Вооруженным силам КНДР для противостояния США. По утверждению журналистов, только за один день сотни тысяч граждан якобы согласились добровольно пойти в армию.

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