Ким Чен Ын продал своих солдат: Южная Корея сделала громкое заявление

Уже известно о трех тысячах военных КНДР, отправленных в Россию.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын продал свою армию РФ для незаконной агрессивной войны против Украины. Солдаты Ким Чен Ина являются "наемниками-пушечным мясом".

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, сообщает Yonhap.

Отмечается, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила законодателям, что около трех тысяч северокорейских солдат были отправлены в РФ для участия в войне против Украины.

"Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом", — сказал Ким Ен Хен.

Политик отметил, что Пхеньян маскируется под российскую форму и действует под российским военным командованием без оперативных полномочий.

"Их считают просто наемниками-пушечным мясом. Ким Чен Ын продал армию своего народа для незаконной агрессивной войны", — заявил южнокорейский министр.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея направила три тысячи своих военных для поддержки войны против Украины. Впрочем, это количество не является окончательным.

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