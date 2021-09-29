Ким Чен Ын прогулял важное мероприятие в КНДР: власти не назвали причину отсутствия северокорейского лидера

Ким Чен Ын прогулял важное мероприятие в КНДР: власти не назвали причину отсутствия северокорейского лидера

Но на встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица.

В КНДР открылась V сессия Верховного народного собрания (парламента - ред.) четырнадцатого созыва, но северокорейский лидер Ким Чен Ын на мероприятии не присутствовал.

Об этом информирует ЦТАК.

По данным СМИ, в то же время на встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица, в том числе председатель президиума ВНС Чхве Рен Хэ и премьер-министр Северной Кореи Ким Док Хун.

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Работа сессии была посвящена внутренним вопросам страны. Например, депутаты начали обсуждение законопроекта о развитии города и округа, законопроекта об обеспечении образования молодежи и проекта поправок и дополнений к закону о плане национальной экономики.

Ранее сообщалось, что очень похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР.

Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально это никак не объясняют.

Напомним:

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной.

По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы.

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