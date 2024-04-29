Ким Чен Ын рассчитывает восстановить экономику КНДР благодаря связям с Россией – FT

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын пытается усилить связи с Россией для восстановления экономики КНДР. Отношения российского диктатора Владимира Путина и Ким Чен Ына значительно укрепились после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет The Financial Times.

Как отметил ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле (Южная Корея), Питер Уорд – война России против Украины стала для Северной Кореи "настоящей находкой".

"После нескольких лет тяжелых испытаний, выпавших на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерена использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы", — говорит Уорд.

Как пишет FT, экономика Северной Кореи, которая зависит от добычи угля, производства бетона и промышленных пластмасс, держится на плаву благодаря продовольствию, топливу и удобрениям из соседнего Китая.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявлял, что экономическая ситуация в КНДР "значительно улучшилась" за последние месяцы благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Эксперт по экономике Северной Кореи в Шведском институте международных отношений Бенджамин Кацефф Зильберштейн говорит, что Ким Чен Ын руководствуется желанием вернуться к ситуации, подобной Холодной войне, когда Пхеньян мог "использовать преимущества двух покровителей, а не одного".

В то же время, по словам экспертов, точное состояние экономики Северной Кореи невозможно оценить из-за отсутствия надежных официальных данных.

Напомним, северокорейские заводы "работают на полную мощность" и производят оружие и боеприпасы для России. По оценкам Госдепа США, с сентября КНДР отправила в Россию около 10 тысяч контейнерных поставок.

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