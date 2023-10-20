Ким Чен Ын сделал заявление о "дальновидных отношениях" с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова активизировать сотрудничество и обмены с агрессорской Россией, а также строить перспективные и далеко идущие отношения.

Об этом он сказал на переговорах в Пхеньяне с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает KCNA.

По словам Ким Чен Ина, Пхеньян стремится к "стабильному, перспективному и дальновидному плану" двусторонних связей с Москвой, а также добросовестно выполнять договоренности между ним и российским диктатором Владимиром Путиным, заключенные на встрече в прошлом месяце.

Ким и Лавров также обсудили и "сложную региональную и международную ситуацию".

Следует заметить, что пока не сообщается о возможных сроках визита Путина в Пхеньян, чье согласие на предложение Кима посетить Северную Корею вызвало предположение о вероятном визите в КНДР уже в ближайшее время.

Напомним, CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Ким Чен Ын дал Путину боеприпасы. В частности, речь идет о передаче артиллерийских снарядов.

На фоне сообщений о поставках оружия между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов. Сообщается, что на границе между КНДР и Россией на станции Тумангагн в Расоне было замечено 73 грузовых вагона. Такого количества вагонов там не было последние 5 лет, даже до пандемии трафик был ниже.

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