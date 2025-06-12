Ким Чен Ын сделал заявление о войне и дал обещание "дорогому другу" Путину

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заверил “дорогого друга” Владимира Путина в том, что он и его страна всегда будут с Российской Федерацией.

Об этом говорится в поздравлении Кима по случаю дня России, сообщает Reuters.

Лидер КНДР выразил готовность развивать двусторонние связи, назвав их "настоящими отношениями между соратниками" и подчеркнув свою личную преданность укреплению партнерства с РФ.

Реклама

Вспомнил Ким Чен Ын и участие своих солдат в "справедливой войне за защиту суверенитета и территориальной целостности России". Мол, благодаря боевому братству дружба между КНДР и РФ еще больше укрепилась.

Лидер Северной Кореи назвал президента-диктатора Путина мудрым и справедливым правителем. Мол, под его руководством сегодняшняя РФ уверенно создает свое будущее, а построение сильной России непременно завершится победой.

Заметим, что свои заявил Ким Чен Ын сделал в поздравлении ко Дню России. К слову, поздравил россиян с праздником и заявил о "преданной поддержке" РФ и госсекретаре США Марко Рубио. По его словам, Штаты, “по-прежнему привержены поддержке русского народа в стремлении к лучшему будущему”.

Напомним, ранее Ким Чен Ын пообещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне. Мол, КНДР приветствует внешнюю политику РФ по всем ключевым международным вопросам, "включая украинский вопрос", и будет соблюдать статьи договора о стратегическом партнерстве между странами.

Реклама

Дата публикации 19:57, 10.06.25 Количество просмотров 6 ЕС наложит санкции на российские банки и энергетику?!