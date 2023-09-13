Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине

Ким подчеркнул, что сейчас для КНДР "первым приоритетом являются отношения с РФ".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского коллеги-диктатора Владимира Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в войне.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды, а также издание Reuters.

Ким Чен Ын во время встречи с Путиным во Владивостоке выразил уверенность в том, что российская оккупационная армия и народ победят против "зла", которое он назвал "западным империализмом" на войне.

"Российская армия и народ, безусловно, одержат большую победу в священной борьбе за наказание великого зла, претендующего на гегемонию и имеющую экспансионистские иллюзии", — сказал Ким, подняв тост за здоровье "товарища Путина" и за победу "великой России" .

Ким заявил, мол, лишь ступил на русскую землю, как "стал непосредственным свидетелем значительных достижений русского народа в построении сильной, современной России под руководством товарища Путина". Армию окупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемом "СВО". Кроме того, по словам Ким Чен Инна, Россия "поднялась для защиты своего суверенитета и безопасности".

Кроме того, северокорейский лидер подчеркивает, что хочет развивать отношения с РФ и поддерживает все решения Путина: "Я надеюсь, что мы будем всегда вместе в борьбе против империализма". По его словам, сейчас для КНДР "самым первым приоритетом являются отношения с РФ".

Напомним, утром 12 сентября СМИ сообщили, что Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан, расположенной в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Уже сегодня, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке РФ. Глава Кремля встретил своего коллегу на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры.

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